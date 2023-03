Reprodução/ Globo Larissa do "BBB 23"

Após voltar do Quarto Branco, do "BBB 23", Fred foi recebido pelos aliados na casa do reality. Ele saiu da dinâmica após Domitila desistir da prova de resistência que enfrentavam. O brother, então, contou para Larissa o que ouviu de Domitila nas 18 horas de resistência.

Fred afirmou que Domitila tentou mexer com o psicológico dele na dinâmica e citou Larissa em uma discussão. A miss afirmou que a professora de Educação Física poderia estar fora do reality show para acessar mensagens privadas em uma rede social, dando a entender que Larissa poderia estar flertando com outras pessoas, sem ser o youtuber, pela internet.

"Você tem noção que ela falou isso?", questionou o brother. "Qual a certeza que ela tem que eu sairia do programa?", perguntou Larissa. "Exato: 'Curtindo a vida, no direct dela e não estaria nem contigo'", completou Fred, citando a fala de Domitila.

Larissa, então, reagiu: "Ela foi maldosa. Essa frase dela foi maldosa. Ela que defendet tanto mulher, usa de um jeito tão... Muito feio. Ela se arrependeu do que falou, viu que fez m*rda".



Larissa falando que foi muito feio o que a Domitila falou das directs #BBB23

