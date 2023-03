Reprodução/Youtube BBB 23: mãe de Domitila explica a origem do nome da sister: 'Cultura'

A mãe de Domitila, do BBB 23 , foi a convidada do programa AUÊ, do iG Gente, nesta sexta-feira (10). Roberta Barros matou a curiosidade do público ao revelar a origem do nome da filha.

Um internauta questionou se os pais da sisters se inspiraram em Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, a famosa amante de Dom Pedro I.





Roberta negou as especulações explicou o nome da Miss Alemanha. "Domitila Barrios de Chungara foi uma mulher da Bolívia que liderou uma organização das mulheres das minas na Ditadura Militar. Ela foi presa, perdeu um filho na cadeia", contou ela.

Roberta afirmou que ficou impressionada com a história, que leu em um livro. "Tem um livro muito interessante e na época que eu estava grávida de Domitila, eu li esse livro no banco do ônibus enquanto ia para o trabalho".

"Eu trabalhava como bolsista na Universidade Federal de Pernambuco e eu achei incrível a história dessa mulher, só que eu não sabia que tinha a Domitila que foi a amante de Dom Pedro", relembrou ela.

A mãe da sister também contou que quando Domitila era criança questionava a origem de seu nome e queria saber porque outras crianças não tinham o mesmo nome que o dela.

"Foi muito difícil a vida toda, ela encontrar alguém com o mesmo nome que ela", disse Roberta.

