Após mais de 18 horas de prova, Domitila Barros perdeu a disputa do quarto branco para Fred Desimpedidos no "BBB 23". O brother voltou para o confinamento com o prêmio da imunidade e do carro, enquanto a sister continuará no espaço até o programa ao vivo desta quinta-feira (9) . A ausência da ativista na casa gerou dúvidas entre os confinados.

Durante a manhã, os confinados cogitaram que a integrante do Camarote foi eliminada do programa. As especulações acontecem por conta do histórico da dinâmica do quarto branco, que já chegou a resultar na saída de participantes do reality show.





"Domitila chegou lá no quarto? Tiraram o rosto dela mano, ela foi eliminada, parça?", questionou MC Guimê, suspeitando o fato da produção ter retirado o nome de Domitila do "Queridômetro" diário "Lembra daquelas grandes punições que o Fredinho falou. Fredinho ganhou um carro, está ligado?", complementou o cantor.

Outros brothers chegaram a sugerir que a sister pode ainda estar no quarto branco, sofrendo consequências da atividade. Sarah Aline, por exemplo, expressou preocupação e sugeriu uma possível dinâmica que a aliada enfrentava no quarto. A psicóloga cogitou que o público ficará responsável por decidir se Domitila voltará ou não para o jogo.

