Reprodução/Globo - 09.03.2023 Domitila continuou no quarto branco do 'BBB 23' após vitória de Fred





Após 18 horas de resistência no "BBB 23", Domitila Barros deixou o ícone cair ao lado do carro no quarto branco e garantiu a vitória para Fred Desimpedidos. O influenciador deixou o espaço logo após o fim da disputa, levando consigo o veículo e a imunidade como prêmios. Já a miss Alemanha caiu direto no paredão e ainda continuará no local por mais horas.

O quarto branco terminará apenas durante o programa ao vivo desta quinta-feira (9), marcado para começar às 22h25. O apresentador Tadeu Schmidt havia comunicado a decisão quando informou as desvantagens para o perdedor, como a ida à berlinda sem direito à prova bate-volta.





A permanência no local não significa que Domitila continuará no esquema de resistência, já que foi liberado para a sister o uso de um banheiro completo, com produtos de higiene pessoal. A integrante do Camarote também ganhou um kit de sobrevivência com alguns itens, de um colchonete térmico até bebidas e comidas.



Ao voltar para casa durante a noite, nem a miss, nem Fred poderão disputar a prova do líder. A dupla será informada dos benefícios e desvantagens no programa ao vivo. A derrota resulta na quarta ida da sister ao paredão, sendo que Domitila já escapou da berlinda duas vezes em provas de bate-volta.

