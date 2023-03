Reprodução/Globo - 09.03.2023 Patrícia Poeta gerou comparações com 'Cidade Alerta' no 'Encontro'





"Encontro" ou "Cidade Alerta"? A comparação entre os programas da Globo e Record voltou a repercutir nas redes sociais por conta do programa matinal de Patrícia Poeta desta quinta-feira (9). Os comentários surgiram na web após a apresentadora acompanhar o sequestro ao vivo que acontecia em Belém.

Patrícia estava prestes a chamar o intervalo quando foi avisada de atualizações do crime na capital do Pará e chamou a repórter que exibia cenas da polícia no local do sequestro. Na ocasião, a apresentadora avisou que a criança de 3 anos que estava como refém foi liberada.

⚠ Ao vivo: Criança de 3 anos acaba de ser liberada em Belém. Sequestro dura mais de 14 horas e a mãe continua no carro com o sequestrador. #Encontro pic.twitter.com/os0ojz4GTi — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 9, 2023









A passagem ao vivo acompanhando o sequestro aconteceu após Poeta noticiar outros crimes no início da atração. O caso do desabamento em um shopping em Osasco (SP) e do incêndio em um cinema em São Luís (MA) também foram repercutidos no "Encontro", inclusive com entrevistas da apresentadora com pessoas afetadas pelos casos.

"Patrícia Poeta direto do desfecho do sequestro em Belém. Globo alerta bombando", afirmou uma pessoa no Twitter diante dos assuntos abordados no programa. "Meu Deus, esse 'Encontro com Patrícia Poeta' virou um 'Cidade Alerta' as 9h30, né?", comentou outra. "O 'Encontro' realmente virou 'Cidade Alerta' com Patrícia Poeta", avaliou mais uma.

Confira abaixo mais reações na íntegra:

Fui ver se tava mesmo na Globo ou no Bacci ou no Datena o programa #Encontro de hj! 🤣🤣🤣🤣🤣 — Safadinho (@Safadin45083700) March 9, 2023





o cidade alerta começou mais cedo hj #encontro — CRIA DA PATY POETA (@_cavalcante) March 9, 2023





Só eu acho que esse programa #Encontro da Globo tá parecendo com aqueles programas policiais? Só passa desgraça! — Christian Assunção (@chrisassuncao) March 9, 2023





Acabaram de liberar a criança de 3 anos e ela quer saber como a criança está #encontro inacreditável, que baixo astral! — Geraldo (@geraldopost) March 9, 2023





mais um dia o #Encontro explorando a desgraça alheia e fazendo pessoas visivelmente abaladas falarem sobre suas tragédias recentes. ninguém se toca que isso é escroto? — dory aventureira 🐟 (@iamlu1z) March 9, 2023





