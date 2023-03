Reprodução/ Globo Key Alves participa do 'Mais Você' após eliminação do "BBB 23"





Além de reagir aos momentos polêmicos da participação no "BBB 23", Key Alves também assistiu às declarações de colegas de confinamento após a eliminação do programa. Durante o "Mais Você" desta quarta-feira (8), a jogadora de vôlei descobriu ao vivo que Gustavo Benedeti já teve dúvidas sobre o romance com ela depois de deixar o reality show.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

A ex-sister acompanhou a declaração do fazendeiro sobre formar casal durante o confinamento. "Analisando de fora, hoje, não sei se eu faria casal, de novo. Realmente, acho que não. Porque isso interfere no jogo", afirmou o Cowboy no vídeo apresentado.





Desde a saída da atração, Gustavo não oficializou que gostaria de continuar em um relacionamento fora da casa, ao passo que Key chegou a comentar planos para casamento no bate-papo com Vivian Amorim e Patrícia Ramos . "Não acredito que ele falou isso", disse a jogadora de vôlei ao ver a fala do affair.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"Inclusive ele está assistindo, acredito. Gustavo, Não quero nem saber, estou no Mato Grosso amanhã. O que é isso? Não faria casal comigo, esse 'nenénzinho' Estou chocada, passada com esse menino", complementou. Key Alves também expressou a "saudade" ao receber um recado de Gustavo.

Confira abaixo trechos da conversa de Key com Ana Maria Braga:









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.