Desconfiança de aliados

Além do romance, a participação de Alves também foi marcada por polêmicas envolvendo as alianças, como a traição de Cristian Vanelli. A jogadora de vôlei reagiu aos episódios e ainda se surpreendeu ao descobrir que Domitila Barros também levou informações para os rivais, como MC Guimê no começo do jogo. "Amiga do céu, vou matar ela quando pegar aqui fora. Estou passada", declarou.