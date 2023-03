Reprodução/Globo - 08.03.2023 Patrícia Poeta recebe profissionais mulheres no palco do 'Encontro'





Patrícia Poeta preparou uma homenagem para celebrar o dia internacional das mulheres no "Encontro" desta quarta-feira (8). A apresentadora recebeu no palco do programa todas as mulheres que trabalham nos bastidores da atração matinal da Globo.

A apresentadora elogiou as colegas de trabalho do time de São Paulo, enquanto outras profissionais do Rio de Janeiro também apareciam ao vivo no telão. "Maravilhosas. É um prazer trabalhar com todas vocês, tenho um orgulho enorme de ter vocês como colegas", afirmou Patrícia, enquanto organizava o encontro de mulheres no palco.





Poeta ainda fez um discurso para homenagear as profissionais do "Encontro" e celebrar a data: "Que a gente siga forte, persistente e unidas. E que nada nem ninguém desmereça nossas jornadas, que nossas lutas e conquistas sejam reconhecidas no dia a dia".

Confira abaixo o momento na íntegra:

"Que as nossas conquistas e as nossas lutas sejam reconhecidas dia a dia." 👏👏👏 #Encontro pic.twitter.com/eU6atj569s — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 8, 2023





