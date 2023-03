Reprodução/ Globo Key Alves participa do 'Mais Você' após eliminação do "BBB 23"





Key Alves, eliminada do "BBB 23" na noite de terça-feira (7), participou do Mais Você, com Ana Maria Braga, na manhã desta quarta-feira (8). A apresentadora fez uma surpresa para Key e exibiu o recado de um sósia de Michael Jackson para a jogadora de vôlei, que morro de medo do cantor morto em 2009.





O sósia chamou Key para um show. Desesperada, a ex-BBB negou e Ana Maria Braga precisou acalmar a atleta. Medo do quê? Michael Jackson já morreu. Juro que ele já morreu. O resto é sósia, tem aqui, nos Estados Unidos, em um monte de lugar. Você acredita em alguém?", perguntou Ana Maria Braga. "Não botei fé que vocês trouxeram o cover, estou chocada", respondeu Key.

Ana Maria Braga aproveitou para perguntar como o cantor apareceria na casa do "BBB 23". "Se ele não morreu, como ele vai aparecer no BBB, de madrugada, lá em Curicica?", ironizou.

"Ele persegue só eu. Uma loucura que eu tenho. Eu já o vi numa van, em Bauru. Tenho medo porque, quando deram a notícia da morte, não abriram o caixão dele. Esse cara não está ali", entregou Key Alves.

Veja vídeo:

Key falando que viu o Michael Jackson em uma van.



KEYNALDO VISIONS!



KEY NO MAIS VOCE pic.twitter.com/12mbMIy1Qu — Key Alves 🔑 (@keyalvesoficial) March 8, 2023