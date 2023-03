Reprodução/ Globoplay Domitila aperta botão do Quarto Branco

Nesta quarta-feira (8), o mais temido pelos brothers e querido pelo público voltou para o "BBB": o Quarto Branco. Às 10h, um botão apareceu no jardim e foi apertado por Domitila. A sister leu as diretrizes da dinâmica e puxou Fred para ir com ela para o cômodo.





Ao apertar o botão, antes de saber que era o Quarto Branco, Domitila desabafou: 'Se for quarto branco estou lascada, tenho mais medo do que o paredão'. A miss, então, leu para todos que deveria puxar alguém para ir com ela para a dinâmica e chamou Fred. "Bora, Fredinho", disse ela.

O Quarto Branco dessa edição vai ser um pouco diferente. No cômodo, os dois brothers ficarão em um carro e deverão resistir, quem desistir da dinâmica irá direto para o paredão. Já o vencedor volta para a casa imune e leva o carro. Caso nenhum dos dois desistam até o horário estipulado, tudo será decidido ao vivo. Quem for para o quarto não disputa a prova do líder na quinta-feira (9).

