Reprodução/Globo - 06.03.2023 Domitila, Key e Sarah Aline estão no paredão





Domitila Barros, Sarah Aline e Key Alves estão no oitavo paredão do "BBB 23", que terá o resultado revelado nesta terça-feira (7). A berlinda foi formada após uma atitude polêmica de Marvvila , que escapou da disputa ao lado de MC Guimê na prova bate-volta e ainda gerou revolta de aliados pela estratégia tomada.

Esta é a primeira vez que Sarah está em um paredão na temporada, após a indicação do líder Fred Desimpedidos. Key enfrenta a segunda berlinda, já que esteve no primeiro paredão da edição ao lado da dupla já eliminada, Gustavo Benedeti.





Domitila aparece na disputa pela terceira vez, sendo que já foi indicada anteriormente, mas escapou na prova bate-volta. Segundo a parcial das 12h do iG Gente, a veterana de paredões deve escapar novamente da eliminação, já que apresenta 9,9% dos votos.

A rivalidade entre Key e Sarah se destaca entre os votos, já que a psicóloga está com 25,7% dos votos e a jogadora de vôlei liderando a intenção de eliminação, com 64,4%.

Reprodução/Twitter/iG Gente - 06.03.2023 Parcial do iG Gente indica disputa entre duas sisters no paredão do 'BBB 23'





Acompanhe a votação em tempo real e deixe o palpite sobre a nova eliminação no "BBB 23":





