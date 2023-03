Fred X Ricardo

Ricardo, então, foi cobrar Fred após ouvir a conversa e os dois começaram a discutir. O biomédico alegou que foi criticado por ter acordado com Gustavo deles não se votarem na primeira semana do jogo e que o brother acabou fazendo o mesmo: "As suas alianças no outro quarto, você já falou que você tinha. Qual é o problema? Por relação pode, por game não pode? Por afeto é bonitinho, por game é maldoso". Fred, então, afirmou que Ricardo expôs pessoas do Quarto Deserto com isso e que aliados como Tina e Bruno Gaga (que desistiu) saíram do reality por causa dele.