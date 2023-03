Reprodução/Globo - 06.03.2023 Sister apontam que Tadeu Schmidt cometeu erro no 'BBB 23'





A formação de paredão deste domingo (5) no "BBB 23" contou com um equívoco de Tadeu Schmidt que pode ter influenciado no resultado da berlinda, assim como sisters analisaram. A votação aconteceu em uma dinâmica diferente, em dois grupos separados em quartos, e Amanda Meirelles e Larissa Santos observaram como o erro da ordem de voto beneficiou participantes.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Tadeu chamou Gabriel Santana para a votação no momento que Larissa deveria declarar o voto. Quando o brother estava prestes a concluir o discurso da indicação, o apresentador o interrompeu no programa ao vivo, mas a personal trainer reconheceu que seria indicada.

Momento em que Tadeu Schmidit inverte a ordem da votação, beneficiando Larissa Santos pic.twitter.com/4MwubRfNgT — Acervo Famosos (@midiasdefamosos) March 6, 2023













Em conversa na madrugada desta segunda-feira (6), Larissa admitiu que não votaria em Marvvila na ocasião, mas ao perceber a estratégia do rival no discurso interrompido, acabou modificando a indicação e empatando com a sister. O líder Fred Desimpedidos fez o desempate beneficiando a personal trainer, que reconheceu como foi beneficiada após o erro.

Em conversa com Fred, Larissa Santos admite que mudou o seu voto após perceber que estaria no Paredão pic.twitter.com/LCMZ7Q6dbR — Acervo Famosos (@midiasdefamosos) March 6, 2023













+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"A ordem da votação influenciava", avaliou a participante do Pipoca. Em outro bate-papo paralelo, Amanda também expôs que a falha de Schmidt poderia ter modificado a berlinda. No momento em que refletia sobre o episódio, as câmeras foram trocadas na transmissão no Globoplay.

A g******** cortando a câmera quando a Amanda começou a falar do erro do T**** na hora da votação kkkkkkkkkkk 🤫🫢 #BBB23



🎥:Reprodução/Globoplay pic.twitter.com/JAwjSLv3eT — Musa #BBB23 🪢 (@sosurcandy) March 6, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.