Reprodução/Globo - 06.03.2023 Ana Maria Braga passou mão em tanquinho de Richarlyson no 'Mais Você'





Após participar do "The Masked Singer" como o Filtro de Barro, Richarlyson Barbosa comentou a experiência no "Mais Você" desta segunda-feira (6). Além da trajetória no reality musical, o ex-jogador de futebol também chamou atenção de Ana Maria Braga pelo corpo definido.

A apresentadora comentou os treinos da rotina do comentarista esportivo da Globo, como o CrossFit, e pediu para ver de perto o tanquinho dele. "Rapaz, mas está aí o tanquinho? Posso ver?", questionou no bate-papo do programa matinal.





Ana Maria elogiou o corpo de Richarlyson, que levantou a camiseta para que ela passasse a mão na barriga definida do convidado. "Gente do céu, olha isso. Senhoras e senhores, olha os 'gominhos' aqui, é lindo", avaliou, enquanto levava Felipe Andreoli e profissionais do estúdio às risadas.

(Ana Maria): - Que isso aí?

(Richarlison): - Isso é crossfit!



Perdi tudo aqui 😂 #MaisVocê pic.twitter.com/O4dRmGULu3 — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 6, 2023





A atitude repercutiu entre os espectadores nas redes sociais. "Que inveja", escreveu uma pessoa no Twitter. "Ana Maria Braga pedindo para ver o tanquinho do Richarlyson, 11:13 da manhã de uma segunda-feira", comentou outra. "Simplesmente Ana Maria Braga alisando o tanquinho do Richarlyson em rede nacional. Espetáculo", opinou outra.

Confira abaixo algumas das reações na íntegra:

11 da manhã e a Ana Maria Braga passando a mão na barriga de tanquinho do Richarlyson na TV ABERTA. kkkkk que inveja! — Marcus Danttas (@MarcusDanttas) March 6, 2023





Ana Maria passando a mão no Richarlyson, amo kkkk #maisvocê pic.twitter.com/SfcLV3nt9z — abatido ⭐ (@luisshenriquem) March 6, 2023





A Ana Maria Braga pedindo para ver o tanquinho do Richarlyson, 11:13 da manhã de uma segunda-feira 😍 #MaisVocê pic.twitter.com/qIoMDvmHVa — Diogo Lamarque (@diogolamarque) March 6, 2023





Simplesmente Ana Maria Braga alisando o tanquinho do Richarlyson em rede nacional.



Espetáculo. pic.twitter.com/AyyqjfHdvi — Pedro Henrique (@PedroPHenrique_) March 6, 2023









