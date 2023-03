Reprodução/Instagram - 06.03.2023 Leo Picon parou de seguir Richarlison nas redes sociais após paquera com Jade Picon





O influenciador Leo Picon usou as redes sociais para mostrar que o jogador de futebol Richarlison estava dando em cima da irmã dele, a ex-"BBB" Jade Picon. O atleta da seleção brasileira chamou Leo de "cunhado" e recebeu um unfollow nas redes sociais.

"E aí, cunhado [risos]", dizia a mensagem direta enviada pelo jogador ao Instagram do influenciador. Na postagem, Leo ainda gravou a tela do celular para exibir que estava deixando de segui-lo na rede.

🚨FAMOSOS: Léo Picon expôs que o jogador Richarlison anda mandando mensagens dando em cima da irmã Jade Picon: “E aí cunhado”. pic.twitter.com/JTYGF4wqXC — CHOQUEI (@choquei) March 5, 2023









O influenciador ainda colocou uma figurinha para ironizar a ação, que dizia estar "mandando abraços" para o atleta. Jade não se pronunciou sobre a ação do irmão, mas fez potagens do passeio que realizou em família neste domingo (5).

"O abraço que eu viro uma menina. Recarregando as energias para a semana intensa que vem aí", escreveu a influenciadora nas legendas das publicações dos momentos com o pai e o irmão no Rio de Janeiro. Confira abaixo:









