Reprodução/Globo - 03.03.2023 Tadeu Schmidt confundiu nomes de Cezar Black e Key Alves no 'BBB 23'





Além de desabafar no programa ao vivo desta quinta-feira (2), Tadeu Schmidt também divertiu o público ao confundir os nomes de participantes do "BBB 23". O apresentador trocou os nomes de Key Alves e Cezar Black e fez os participantes caírem na risada com a confusão.

"Bom, lembrando que a Black... A Key e o Black", declarou, se corrigindo e também rindo de si mesmo. Confira abaixo o momento:

“Lembrando que a black” o Tadeu mano kkkkkkkkkk

Reprodução/Globoplay pic.twitter.com/cfRtmVyDP8 — joão (@joaoftts) March 3, 2023













Nas redes sociais, espectadores analisaram que este não foi o primeiro erro de Tadeu ao se referir aos brothers, o que gerou mais brincadeiras entre internautas. "Tadeu só hoje já chamou Key de 'a black' e Alface de 'ricardo sapato'. O homem endoidou de vez", avaliou uma pessoa no Twitter.

"Tadeu está rendendo uns memes muito engraçados. 'A Black', confundiu Amanda com a Sarah, Alface Sapato. Estou amando", comentou outra. Confira abaixo as reações na íntegra:







A BLACK? O Tadeu cara KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK tô passando mal #BBB23 pic.twitter.com/nRsKz3V4ly — Polinho #BBB23  (@itspolinho) March 3, 2023









tadeu só hoje já chamou key de “a black” e alface de “ricardo sapato”. o homem endoidou de vez — lina (@pIeasingirl) March 3, 2023





Tadeu tá rendendo uns memes muito engraçados

"A Black, confundiu Amanda com a Sarah, Alface Sapato." @tadeuschmidt tô amando hahah #BBB23 — Mylena Fernandes🌙 (@mylenfernandes) March 3, 2023





