Reprodução/ Globo BBB 23: Cezar conta proposta sexual curiosa: 'Com você e seu cachorro'

Na última quinta-feira (2), antes da Prova do Líder, vencida por Fred, do Desimpedidos, no "BBB 23", Cezar contou algo curioso para os integrantes do Fundo do Mar. O brother detalhou um proposta sexual que recebeu envolvendo ele e o cachorro do brother, Rocco.

"Teve uma febre há um tempo com um negócio de pergunta secreta, anônima. Uma vez eu fiz esse negócio e alguém botou: 'Nossa, estou doida para fazer amor com você e o Rocco [seu cachorro] só olhando'", conta.

"Que horror. Pelo amor de Deus, eu não achei nada sensual", respondeu Marvvila. "É muito constrangedor cachorro ficar olhando", continuou Key Alves. "Olhando não, julgando", completou Domitila.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Os brothers, no entanto, riram e Marvvila contou que já passou por isso. "Acontece isso direito lá em casa. Tá eu e meu amor e do nada o gato vem e fica olhando. Sai pelo amor de Deus, isso não é coisa de criança", afirmou.