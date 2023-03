Protesto de Tadeu

Antes explicar as regras da prova do líder, Tadeu fez um desabafo. Ele disse ter ficado com inveja dos brothers que puderam quebrar pratos na festa do Líder Bruna, que foi sobre a Grécia e, então, jogou a louça no chão, dizendo: "Eu também queria ter uma festa temática só pra mim. Eu queria que todo mundo entendesse as regras das provas. Queria que todos vocês entendessem os meus discursos. Pronto, desabafei".