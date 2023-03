Reprodução / Instagram Ex-BBBs Paula, Cristian e Gustavo

Paula, Cristian e Gustavo encontraram-se nos bastidores de gravação do “Domingão com Huck”, da TV Globo. Paula, que foi a quarta eliminada do BBB 23, brincou sobre fazer um "Jogo da Discórdia" com os brothers que também foram eliminados do reality, pelos Stories do Instagram.

“O Jogo da Discórdia é que eu não segui os dois [no Instagram], Aí como eu falei ontem eu vou pagar o jantar, eu vou seguir eles e depois vão me seguir de volta”, combinou a biomédica.





Após a brincadeira, a ex-BBB aproveitou o ensejo para mostrar sua caracterização para o programa de Luciano Huck. Ela expressa entusiasmo ao dizer: "Cheguei! Estou na caracterização da Globo! Agora a magia vai acontecer também!”

Paula Freitas mudou o visual recentemente e chocou os fãs ao apresentar o resultado. Paula mudou os cabelos, sobrancelha e, aparentemente, passou por um preenchimento labial.

