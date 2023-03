Reprodução Key Alves no BBB

Key Alves fez um questionamento inusitado nesta quinta-feira (02). A sister do “BBB 23” deixou a entender que não sabe exatamente como funciona a força da gravidade.

Acampados na frente do Big Fone, os integrantes do quarto fundo do mar estavam conversando sobre assuntos científicos. A atleta de vôlei comentou que não entende como o planeta Terra pode ser redondo e as pessoas não caírem, mesmo com ele “mexendo”.





Atualmente os brothers estão plantados na frente do Big Fone, com a esperança que o aparelho toque uma segunda vez para salvar um deles. Nesta quarta-feira (1º), MC Guimê atendeu o fone e indicou Key e Cezar para o paredão.

O que os confinados apenas suspeitam é que a insistência pode ser recompensada. No próximo sábado (04), o Big Fone irá tocar novamente e quem atender poderá salvar um dos dois emparedados. Além disso, quem for salvo poderá indicar outra pessoa ao paredão.





