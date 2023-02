Reprodução/Globo - 27.02.2023 Gustavo Benedeti participou do 'Mais Você' após a saída do 'BBB 23'





Após a saída do "BBB 23", Gustavo Benedeti participou do café da manhã com o "eliminado no "Mais Você" desta segunda-feira (27). Em conversa com Ana Maria Braga, o fazendeiro reagiu aos episódios polêmicos que marcaram a participação no reality show, como o caso de intolerância religiosa contra Fred Nicácio .

Gustavo, Key Alves e Cristian Vanelli contaram que se assustaram com uma postura do médico em uma madrugada, associando o medo com práticas religiosas do brother, que rezava na ocasião. Após o público o acusar de intolerância religiosa, o recém-eliminado explicou que assistiu cenas da ocasião e que a reação com Nicácio ocorreu por conta da "forma que a informação chegou" a ele.





"Ele só passou na frente da câmera, não parou. Sempre rezo de noite, é de mim [...] Lá dentro não tinha essa noção. Por isso que só foi aquele susto na hora, ele falou uma coisa que, até por eu estar dormindo, devo ter confundido alguma coisa", avaliou.

O fazendeiro também analisou que Key "vai se surpreender" com a repercussão do caso. "Em nenhum momento quisemos ofender ninguém, foi só o jeito que a informação chegou [...] Ela é uma menina de coração bom, se alguém se ofendeu, peço desculpas para todos que se magoaram com essa reação. Ela nem imagina", complementou.





