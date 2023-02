Reprodução/Instagram - 27.02.2023 Igor Rickli e Aline Wirley são pais de Antônio





Aline Wirley passou por momentos tensos na formação do paredão do "BBB 23" neste domingo (26). A cantora e Cezar Black ficaram empatados entre os mais votados pela casa e a sister escapou da berlinda por uma decisão da líder, Bruna Griphao.

A ex-Rouge ficou abalada com as indicações, chorando na madrugada desta segunda-feira (27) ao expor a decepção com os colegas . Aline não foi a única a ficar impactada com os votos, já que Antônio, filho de oito anos da artista, também expressou "revolta" com a situação da mãe no jogo.





O ator Igor Rickli, marido da participante, mostrou a reação do filho ao ouvir os votos dos confinados no confessionário. No registro, compartilhado nos stories do Instagram, Antônio aparece levantando do sofá, jogando uma almofada no chão e colocando uma mão no rosto, expressando a indignação com a circunstância.

"A criança revoltada vendo o povo votar na mãe dele", escreveu Igor, entre risadas à reação. O garoto é o filho único de Rickli e Wirley, que são casados desde 2015.

