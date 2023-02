Reprodução/ Globo Cristian e Key

Na manhã desta segunda-feira (20), Cristian, Gustavo e Key Alves, participantes do "BBB 23", comentaram sobre Fred Nicácio. Os brother disseram que se assustaram com uma atitude do médico e foram acusados de intolerância religiosa pela web.

Cristian puxou a conversa ao falar que viu Fred Nicácio parado em frente à cama do casal na madrugada. Key Alves se assustou e disse:"Mano, pode parar com isso. O que ele (Fred Nicácio) fez?".

"Não sei, estou cagado de medo. Eu vi a hora que Bruna entrou no banheiro, Fred estava parado fazendo os negócios dele na cama. Aí pensei: 'Caramba'. Quando olhei de novo, gustavo estava olhando também. Eu fiquei mal, rezei também e fiquei quieto", respondeu o empresário.

Key interrompeu e falou: "Eu vou apertar o botão se ele fizer isso de novo". Fred Nicácio é adepto ao candomblé. Inclusive, na casa, o médicoa já saldou os orixás dele algumas vezes.

Os comentários dos três brothers repercutiram na web e a equipe de Nicácio acusou o trio de intolerância religiosa: "Mais uma vez a religião do Fred sendo vista por algo ruim entre os participantes. A intolerância religiosa sendo nítida, até quando?".

"Ele tava parado fazendo os negócios dele" mais uma vez a religião do Fred sendo vista por algo ruim entre os participantes. A intolerância religiosa sendo nítida, até quando? #BBB23 pic.twitter.com/CE0oKo43Uw — Fred Nicácio 🤴🏾 (@NicacioFred) February 20, 2023













Outros internautas também disseram que Cristian, Gustavo e Key foram preconceituosos com a religião de Nicácio.

A maldade que enxergam no Fred Nicácio se chama intolerância religiosa e racismo religioso. #BBB23 https://t.co/8udGrknHCn — aline ramos (@_alineramos) February 20, 2023





VAMOOOOOOOS ESPALHAR SIM

A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA DOS QUERIDOS, E A TORCIDA DELES JURAM QUE OS OUTROS QUE SÃO PRECONCEITUOSOS pic.twitter.com/BZhNYIQfxA — Ca. (@caccoments) February 20, 2023





DR Fred vai ficar muito magoado vendo essa intolerância religiosa, imagina vendo pessoas que ele considera amigo dentro do jogo com medo dele. #BBB23 — Dantas (@Dantinhas) February 20, 2023









Intolerância religiosa é CRIME.



Isso sai do âmbito do jogo. Não adianta a produção cortar as câmeras, já tá gravado. Vamos ver se vão passar pano também. #BBB23 pic.twitter.com/aM5QQ3vyP5 — #HITOU no #BBB23 (@hitounaweb) February 20, 2023





















