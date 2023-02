Reprodução/Globo - 27.02.2023 Ricardo 'Alface' fala de sexo no 'BBB 23'





Além de conversas sobre jogo, a madrugada desta segunda-feira (27) no "BBB 23" também contou com revelações de Ricardo Camargo sobre preferências no sexo. O biomédico, conhecido como Alface, foi questionado sobre comportamentos durante relações sexuais e expôs algumas intimidades no bate-papo.

"Ele é novo jogador, mais consciente, observando, está analisando e tem boas condutas, aí depois se transforma na hora do vamos ver. Ou é antigo jogador, que é faca na caveira, que vira para um lado, vira para o outro, ou Facinho resenha, aquele de boa?", questionou Gabriel Santana, despertando curiosidade de Sarah Aline e Marvvila.





"Não gosto de chegar 'pá pá'. Gosto de preliminar muito massa. É o Facinho da resenha. Eu não sou coelhinho, mas aí depois que começa o 'pá'. Aí é o brabo", comentou Ricardo, ao passo que Sarah opinou: "Fazer rir é importante, é assim que a gente tira roupa".

Vale lembrar que o biomédico e a psicóloga já protagonizaram momentos quentes no reality show. Após uma festa, os dois foram vistos trocando carícias embaixo do edredom e o brother recebeu o apelido de "DJ Alface".





