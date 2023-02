Reprodução/Globo - 27.02.2023 Cezar promete 'curso domador de cobras' no 'BBB 23'





Cezar Black está no paredão do "BBB 23" com Cara de Sapato e Fred Nicácio. O enfermeiro aproveitou o raio-X da manhã desta segunda-feira (27) para defender a permanência no confinamento com bom-humor, prometendo um "curso domador de cobras" caso continue no reality show.

"Queria muito poder ficar, para aplicar aquele meu curso de domador de cobras, aquele exclusivo que você só vê aqui no 'Big Brother'. Tem que ter muito cuidado, são cobras de várias espécies, elas podem te picar", disse enquanto encenava com uma cobra de pelúcia, no confessionário.





Black deu risada após a declaração e ainda avaliou: "Quero muito poder ficar, estar aqui para bater de frente com todo mundo. Acabou Black paz e amor, agora é guerra".

