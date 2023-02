Reprodução/Globo - 22.02.2023 Cristian fala de participação no 'BBB 23' no 'Mais Você'





Cristian Vanelli gerou polêmica nos últimos dias antes de ser eliminado no "BBB 23". O empresário foi acusado de cometer intolerância religiosa contra Fred Nicácio e gerou um alerta de Tadeu Schmidt sobre diversidade religiosa . Em participação no "Mais Você" desta quarta-feira (22), o ex-brother ficou surpreso ao descobrir que o médico cruzou os dedos em uma conversa que os dois tiveram sobre o aviso do apresentador.

"Não sei o que significa. Não tinham me passado isso [...] Não creio que seja por maldade, realmente não sei. Preciso analisar melhor isso e ver com quem a gente pode conversar", pontuou. Talitha Morete, que substitui o comando do programa com Fabrício Battaglini enquanto Ana Maria Braga está com covid-19 , avaliou que o gesto poderia ser uma tentativa de "proteção".





"Cada um se protege do jeito que quiser, acredito que seja uma proteção", sugeriu a apresentadora. Cristian concordou que esse poderia ser o caso e relembrou que Nicácio usava na casa acessórios que traziam representações de figas. "Não julgo ele pelo que fez, a gente pode conversar depois, posso conversar com os administradores deles também", complementou.













Ainda no "Mais Você", o ex-brother reconheceu que o caso de intolerância religiosa pode ter sido um dos maiores motivos que levaram à eliminação dele. "Peço desculpas, publicamente, para o Fred Nicácio e os administradores dele, e para quem quiser conversar comigo. Estou aberto para expor essa situação, que não foi na maldade, foi sem intenção nenhuma", declarou.





