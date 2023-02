Reprodução/Instagram - 22.02.2023 Boninho fala de intercâmbio no 'BBB 23' com reality da Telemundo





Diante do início da "semana turbo" no "BBB 23", Boninho entregou informações sobre o intercâmbio entre realities na edição. O diretor do programa da Globo publicou um vídeo atiçando a curiosidade dos espectadores para uma troca de participantes com o "La Casa de los Famosos".



O profissional repostou um vídeo de Ronald Day, presidente da Telemundo, emissora dos Estados Unidos que produz programas em língua espanhola. O reality que pode apresentar o intercâmbio com o "Big Brother Brasil" está com uma temporada em exibição atualmente.





"Quem quer vir do 'BBB 23' Brasil para a casa de celebridades no Telemundo USA? Você já está pronto, Boninho? Bora brincar com essa troca? Teremos troca de celebridades entre os dois shows", afirma a publicação compartilhada por Boninho.

















Esta não é a primeira vez que Boninho fala do intercâmbio entre realities. Durante o "Big Day", quando os participantes do "BBB 23" foram anunciados, o diretor já havia adiantado a possibilidade da dinâmica, inclusive mencionando o presidente da emissora norte-americana.

"O pessoal da Telemundo e meu querido amigo Ronald estão começando 'La Casa dos Famosos' e a gente já vai fazer essa parceria. Vem uma celebridade de lá e a gente manda alguém daqui! Qual vai ser a dinâmica? Dá uma ideia aí", comentou em 12 de janeiro.

