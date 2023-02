Divulgação Quem deve sair do BBB 23? Enquete do iG aponta 5º eliminado

Cristian, Ricardo e Fred Desimpedidos formam o quinto Paredão do BBB 23. Os três disputam a preferência do público e um deles deve deixar a casa mais vigiada do país nesta terça-feira (21).



Alface foi o indicado pelo líder da semana, Cezar Black.

Fred, por sua vez, sorteou a sua ida direto para a berlinda durante a disputa pela liderança na quinta-feira (16). Na ocasião, os nove primeiros a deixarem a prova tiveram que sortear punições no jogo. O youtuber foi o quinto a desistir.

O brother ainda teve direito a um Contragolpe. O alvo foi Domitila Barros, que acabou vencendo a prova Bate-Volta e escapou do Paredão.

Já Cristian foi o mais votado pela casa, com 10 votos no total.

Em enquete feita pelo Portal iG pelas redes sociais, Ricardo é apontado como o eliminado de hoje do programa, com 41,3% de rejeição.



Mesmo acusado de intolerância religiosa, após comentários preconceituosos sobre Fred Nicácio, Cristian aparece em segundo lugar, com 37,9%.

Fred Desimpedidos foi o menos rejeitado pelo público do iG , tendo recebido apenas 20,8% das respostas para a pergunta: "Quem você quer eliminar do #BBB23?".



Confira o resultado da enquete do iG:

Quem você quer eliminar do #BBB23 ? Vote! — iG Gente (@iggente) February 20, 2023

Vale destacar que a enquente do Portal iG não possui influência sobre o resultado oficial do Paredão do BBB 23 e diz respeito apenas à preferência dos nossos internautas. O verdadeiro eliminado do programa será anunciado hoje pela TV Globo.

