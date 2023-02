Reprodução Equipe de Nicácio aciona advogados após falas de Guskey e Cristian no BBB 23: ‘medo’









Nesta segunda (20), um papo na piscina entre Cristian Vanelli, Gustavo Benedetti e Key Alves causou mais uma polêmica no BBB 23. Tudo começou quando o emparedado disse ter visto Fred Nicácio em frente à cama do casal, dando a entender que se tratava de algum ritual religioso que o médico estaria fazendo dentro do confinamento.





"Eu acordei e ele estava parado em frente à cama de vocês", começou o gaúcho. "Nem fodendo, nem fodendo! Pode parar com essa porra", respondeu a jogadora de vôlei.

"Não sei, estou cagado de medo. Eu vi a hora que Bruna entrou no banheiro, Fred estava parado fazendo os negócios dele na cama. Aí pensei: 'Caramba'. Quando olhei de novo, Gustavo estava olhando também. Eu fiquei mal, rezei também e fiquei quieto", disse Cristian. "Eu vou apertar o botão se ele fizer isso de novo", disse Key.

Fred Nicácio, que segue o Candomblé, já fez saudações a orixás na casa. Nas redes sociais, a equipe do brother se revoltou com a situação e publicou uma mensagem, dizendo que os advogados já estão com as imagens do trio.



"Intolerância religiosa é crime! A equipe jurídica do Dr. Fred Nicácio já está com posse das imagens e tomará as medidas jurídicas cabíveis", anunciou a publicação.







* Com a colaboração de Lívia Carvalho