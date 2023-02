Reprodução/Globo Fred Nicácio apontou prática de intolerância religiosa por parte de Cristian Vanelli





Fred Nicácio está revoltado com Cristian Vanelli. Em conversa com Sarah Aline no quarto Fundo do Mar, o médico se deu conta de que foi seu inimigo no jogo o alvo do discurso de Tadeu Schmidt no programa de segunda-feira (20) e ainda o acusou de praticar o crime de intolerância religiosa.







"Porque, cara, isso é intolerância religiosa. Ele querer associar maldade, mal feitura, a coisas da minha religião, que ele nem entende, nem sabe o que é. E aí deduz que eu estou, de madrugada, jogando alguma praga para ele", disse Nicácio a Sarah.

No desabafo, compartilhado pela equipe do integrante do Camarote do BBB 23, é possível ver as expressões de tristeza do brother por ter sido vítima de comentários maldosos por parte do membro da Pipoca --que até poucas semanas atrás pertencia a seu grupo de aliados no jogo.

Vai hablando Dr. Fred! #BBB23 pic.twitter.com/5iQwigVbNW — Fred Nicácio 🤴🏾 (@NicacioFred) February 21, 2023





Fred se deu conta de que Cristian havia sido o responsável pelo esporro de Tadeu Schmidt quando o próprio Cristian o chamou para uma conversa particular depois do ao vivo. No papo, ele disse que achou estranho ver o médico parado no quarto, em pé diante de uma das camas, no meio do escuro.

O médico logo sacou que Cristian deduziu que ele estivesse fazendo algum ritual religioso na calada da madrugada. Quando, na verdade, ele apenas tentava se localizar no meio do breu para não tropeçar e conseguir chegar à sua cama após retirar medicamentos com a produção.

O papo sobre intolerância religiosa dominou as redes sociais ao longo de segunda-feira, tornando-se um dos assuntos mais comentados do Twitter no mundo. Embora o volume de mensagens reclamando da postura do rapaz seja grande, as pesquisas apontam que ele não deverá ser eliminado no Paredão da noite de hoje (21).