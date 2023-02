Divulgação Ex-BBBs Lais, Gustavo e Ivy

Na última segunda-feira (20), Laís Caldas e Gustavo Marsengo estiveram no Carnaval de Salvador e comentaram sobre o "BBB 23". O casal, que participou do "BBB 22", comparou a edição deste ano com a deles e criticou os atuais participantes. Ivy Moraes, ex-BBB21 que também curtiu a folia baiana, foi outra que falou mal do reality.

Lais Caldas conta que está assistindo, mas achou que a edição deste ano está “flopada”. Ela ainda celebra o fato do "BBB 23" ter a má fama, que era do "BBB 23", edição que ela participou. A sister ainda pondera: "Gosto de algumas pessoas na casa, não tenho um grande favorito mas Amanda está conquistando meu coração.

Guatavo Marsengo concorda com a namorada. “O BBB 23 está pior que o BBB 22”, diz ele. Ivy Moraes, que também criticou o programama.

“Sobre o Big Brother deste ano, eu confesso que estou achando meio fraco, falta movimentações na casa. Gosto muito da Amanda e do Cara de Sapato e do Fred. Qualquer um dos três que chegar a final eu ficarei feliz. Mas se eu tiver que escolher um, eu fico com Amanda”, analisa Ivy.