Reprodução/Globo 'BBB 23': Sapato chora ao assistir desfile das escolas de samba do Rio

Cara de Sapato não segurou a emoção ao assistir o segundo dia de desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Na ocasião, o brother caiu no choro ao lembrar do amigo Leandro Lo, assassinado em agosto do ano passado, com quem sempre curtia o Carnaval. O lutador foi consolado por Amanda, Domitila e Gustavo.

"Saudade dele", disse Sapato sobre Leandro. "A diversão da parada era ele", continuou.

"Pensa que Deus sabe o que faz a todo momento. Pensa que ele tá num lugar bom agora, que Deus acolheu ele", respondeu Gustavo, tentando acalmar o colega.

Sapato chorou vendo o desfile de carnaval pois lembrou do seu amigo #BBB23 pic.twitter.com/xmetmIVfoR — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 21, 2023

Esta não foi a primeira vez que Cara de Sapato se emociona ao lembrar a morte do amigo no BBB 23. No início do mês, o brother ficou comovido ao saber que Key Alves estava no local em que Leandro Lo foi assassinado.

O também lutador e campeão mundial de jiu-jítsu foi baleado na cabeça após uma discussão durante um show do grupo Pixote na Zona Sul de São Paulo.

