Globo 'BBB 23':Cara de Sapato chora ao saber que Key Alves viu morte de amigo

Cara de Sapato caiu no choro na tarde deste sábado (4) ao lembrar da morte do amigo Leandro Lo, em agosto do ano passado. O lutador e campeão mundial de jiu-jítsu foi baleado na cabeça após uma discussão durante um show do grupo Pixote na Zona Sul de São Paulo.

Momentos antes, o brother conversava com Key Alves, Domitila e Cristian no Quarto Fundo do Mar, quando Key conta que já viu uma pessoa morrendo na sua frente.

"Perdi um amigo agora, o Leandro Lo. Ele era lutador. O cara foi tirar com ele, teve uma confusão na festa, aí...", comentou Sapato.

Depois, na sala, Key se aproxima do colega e conta para ele que assistiu à cena. "Foi na minha frente, eu vi tudo. Por isso que eu sai para tomar água".

Na hora, o bother começa a chorar e é consolado pelos outros participantes.

O momento que Key conta pro Sapato que viu qdo o Leandro Ló foi assasinado com um tiro na cabeça dentro de uma boate.

Leandro era um lutador, um dos melhores amigos do Sapato (tem um podcast no yt que ele fala sobre)



Zero senso falar isso pro cara #BBB23 pic.twitter.com/JOlXMf65Lw — PLUFT (@voleimomento) February 4, 2023

