Nesta terça-feira (21), Key Alves, participante do "BBB 23", entregou que começou a seguir as colegas de time por obrigação. A sister recebeu ordens da diretoria do time dela para incluir as atletas na lista de amigos das redes sociais.

De acordo com a sister, que jogava no Osasco, ela não estava sendo bem vista pelas companheiras de trabalho por não as seguir no Instagram. Deste modo, foi convocada uma reunião, onde a diretoria mandou que Key as colocasse como amigas na rede social.

Uma das colegas de time de Key reagiu à declaração. Ela comentou em uma publicação que repercutiu a cena."Oi?", escreveu a jogadora de vôlei Fabiana Claudino.

Key, que tem 7,7 milhões de seguidores, segue apenas 226 pessoas no perfil do Instagram.

