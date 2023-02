Reprodução/Instagram 19.02.2023 Bruno Gaga já está junto da família depois de sair do BBB

Bruno Gaga já está em sua casa, em São José da Laje, no interior de Alagoas, e de lá compartilhou duas fotos, neste sábado (18), ao lado de seus pais, após deixar o confinamento do BBB . O ex-brother disse na legenda da imagem que seu sonho era entrar no Big Brother Brasil para conseguir mudar a realidade de sua família.

"Gente, vocês não têm noção de como eu precisava disso aqui. Meu sonho sempre foi participar do 'BBB' para mudar a vida deles, e saber que eles têm orgulho de mim já me faz um vencedor. Família é tudo", escreveu.

O farmacêutico apertou o botão de desistência nesta sexta-feira surpreendendo todos os participantes. O brother justificou afirmando que não estava mais suportando as emoções do reality e não estava conseguindo ser autêntico.

"Cheguei no meu limite. Parecia que meu coração estava esmagando. Não estava conseguindo ser eu", disse Gaga aos brothers antes de sair pelo confessionário.

Gaga recebeu o apoio dos companheiros de confinamento. "Você vai brilhar muito lá fora, com certeza o Brasil te ama!", afirmou Larissa. "Tem que ter muita coragem de fazer o que você fez", declarou Bruna.

Já na internet, Bruno tem recebido o apoio dos adms de seus ex-companheiros de confinamento como os perfis de Cara de Sapato, Cezar Black, Fred, Aline Wirley, Domitila Barros, MC Guimê e Christian, além de mensagens de quem já saiu. "Que lindo, que orgulho", escreveu Tina Calamba.