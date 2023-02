Reprodução/TV Globo BBB 23: no confessionário, Bruno explica motivo da desistência

Na tarde desta sexta-feira (17) Bruno Gaga desistiu do BBB 23 . Após ser chamado pela produção, o brother foi ao confessionário e explicou o motivo da saída.

Após apertar o botão, ele foi amparado pelos participantes e deu alguns indícios da desistência.





"Estou desistindo por uma pena, por uma fatalidade, mas eu cheguei no ápice da minha ansiedade, coisa que eu nunca senti lá fora", disse ele.

Gaga também se desculpou pela pessoa que ele foi no reality. "Quero pedir só desculpas, porque esse Bruno Gaga que estava aqui esses dias, não sou eu, por isso decidi apertar o botão da desistência".

Por fim, a voz declarou: "Ok, Bruno, Agradecemos sua participação até aqui. Agora pode vir pela porta, iremos te acolher aqui fora", concluiu.

Momento em que a produção chama o Bruno Gaga no confessionário após desistência! #BBB23 pic.twitter.com/MpuzRCsoAY — Adley (@AlefAdley) February 17, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.