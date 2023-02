Reprodução / Rede BBB Marília e Paula

A desistência de Bruno Gaga nesta sexta-feira (17) pegou os fãs do “BBB 23” de surpresa. O farmacêutico não aguentou a pressão e apertou o botão pedindo para sair do reality. O brother justificou afirmando que não estava mais suportando as emoções do reality e não estava conseguindo ser autêntico.

Do lado de fora, os participantes da edição que foram eliminados lamentaram a desistência de Bruno Gaga. “Bruno. Força que você receba amor e carinho, eu e minha equipe estamos disponíveis para você”, escreveu Gabriel Tavares pelo Twitter.

Paula, a mais recente eliminada, se mostrou preocupada com o companheiro de grupo. “Eu queria muito poder acolher meu amigo. Ele não está bem”, afirmou a biomédica em vídeo.

Marília também opinou sobre a saída de Gaga. A primeira eliminada trocou farpas com o alagoano enquanto ainda estava no “BBB” e desejava que ele saísse em um Paredão, mas afirmou que “não ficou feliz com a maneira como foi” a desistência do brother.

Paula também se pronunciou após a desistência de Bruno Gaga.



