Reprodução / Globoplay 17.02.2023 Bruno Gaga desiste do BBB

Bruno Gaga desistiu do “Big Brother Brasil 23”. O farmacêutico apertou o botão de desistência nesta sexta-feira (17) surpreendendo todos os participantes. O brother justificou afirmando que não estava mais suportando as emoções do reality e não estava conseguindo ser autêntico.

"Cheguei no meu limite. Parecia que meu coração estava esmagando. Não estava conseguindo ser eu", disse Gaga aos brothers antes de sair pelo confessionário.

A desistência de Bruno pegou todos na casa de surpresa. Ricardo Alface estava na cozinha e ao ver Gaga se aproximando do botão correu para tentar impedir, mas não chegou a tempo.

"Nunca tive essa ansiedade lá fora. Não vou entregar nada desse jeito, ficar como uma múmia aqui. Ficar como uma planta dentro de um vaso.", desabafou Bruno com os participantes.

Gaga recebeu o apoio dos companheiros de confinamento. "Você vai brilhar muito lá fora, com certeza o Brasil te ama!", afirmou Larissa. "Tem que ter muita coragem de fazer o que você fez", declarou Bruna.

Aline e Domitila ficaram muito emocionadas com a desistência do alagoano. A ex-Rouge pediu desculpas várias vezes para Gaga. "Desculpa por não conseguir cuidar de você. Me perdoa!", suplicava a cantora.

Poucos minutos após Bruno apertar o botão, o Big Boss entrou em contato com a casa e pediu que ele fosse ao confessionário para oficializar a eliminação. Gaga já havia deixado as malas prontas para sair.

Confira o momento que o brother desiste do reality:







"Não aguento mais, to com saudade dos meus pais." (Bruno Gaga) #BBB23 pic.twitter.com/g9CNNWOmlJ — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 17, 2023