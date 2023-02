Reprodução/Instagram/Globo - 16.02.2023 Filipe Ret fez aposta alta pela vitória de MC Guimê no 'BBB 23'





Filipe Ret compartilhou com os seguidores que apostou R$ 100 mil em MC Guimê, esperando a vitória do funkeiro no "BBB 23". O cantor exibiu que pode ganhar um prêmio de cerca de R$ 1,7 milhão caso vença a aposta e a decisão dividiu opiniões nas redes sociais.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Fé e marcha mano, para cima", reagiu a equipe do brother na publicação no Instagram. "'Caraleo' [risos] Tu é demais. Bora, time Guimê", escreveu Lexa, esposa do participante do grupo Camarote.





Apesar da celebração dos torcedores de Guimê, internautas criticaram a aposta de Ret nos comentários. "Dinheiro jogado no lixo", avaliou uma pessoa. "Queria ter dinheiro para jogar fora assim", pontuou outra. "Como perder dinheiro fácil", opinou mais uma.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Confira abaixo as opiniões na íntegra:





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.