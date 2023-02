Reprodução/Globo - 16.02.2023 Lexa se emocionou ao falar de MC Guimê no 'Encontro com Patrícia Poeta'

Nesta quinta-feira (16), Lexa esteve no "Encontro com Patrícia Poeta" e comentou sobre a participação de MC Guimê, marido dela, no "BBB 23". A cantora contou que apoiou o brother, quando ele informou que iria para o reality, para que o público o conhecesse de verdade. A artista afirmou que muitos julgam ele, de uma forma equivocada, devido às tatuagens que o funkeiro tem pelo corpo.

O programa mostrou uma fala de Guimê no "BBB 23", onde o brother diz que tudo que ele faz, como entrar no reality, é pela família dele e por Lexa. Após assistir a cena, a cantora se emocionou e afirmou que a atitude do marido é muito genuína e que ele, realmente, faz tudo para quem ama.

Em seguida, Lexa falou do julgamento que MC Guimê sofreu por ter um corpo todo tatuado: "Ver um cara que é todo tatuado e que, por muito tempo, foi marginalizado perante a sociedade, por conta de um esteriótipo, ele foi marginalizado, ver ele mostrando o coração dele.... ".

Em lágrimas, a cantora, então, contou que por isso que apoiou a participação de Guimê no realiity: "Para que as pessoas conhecessem essa cara bondoso e tirem essa imagem que muitas pessoas têm".





