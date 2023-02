Reprodução/Instagram/TV Globo Irmã de Key critica diferença no tratamento de Bruna e Paula no BBB 23

Keyt Alves usou as redes sociais para criticar a diferença do tratamento dos internautas entre Bruna e Paula no BBB 23 .

De acordo com a irmã de Key, a atriz também foi "x9" na história com Critian, porém, não foi criticada como a última eliminada do programa.





Pelos Stories do Instagram, a jogadora de vôlei compartilhou um texto sobre o assunto que afirma que por Bruna ser padrão, é tratada diferente.

Nos comentários, Keyt concordou. "EXATO!! Bruna foi x9 igualzinha a Paula e ninguém falou nada!! Entre outrosss… Enfim né", escreveu ela.

Keyt Alves, irmã da Key compartilhou esse texto nos seus stories e comentou: “Bruna foi x9 igualzinha a Paula e ninguém comentou nada” #BBB23 pic.twitter.com/KnGTUp6FIg — Dantas (@Dantinhas) February 16, 2023





Recentemente, Keyt Alves fez um pedido para a irmã , após ela contar uma história envolvendo Neymar. "Alguém manda minha irmã ficar quietinha lá dentro [do BBB]. Está explanando muita coisa, Keyla. Se é que existe essa intuição de gêmeas, vamos ver se vai funcionar, porque eu estou mandando um monte de mensagem para essa louca", disse.

