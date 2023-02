Reprodução / Instagram Key e Keyt Alves

Após Key Alves revelar no “BBB 23” que Neymar sugeriu ficar com ela e a irmã gêmea, Keyt Alves surgiu nos stories do Instagram nesta terça-feira (14) tentando transmitir uma mensagem para a participante do programa.

“Alguém manda minha irmã ficar quietinha lá dentro [do BBB]. Está explanando muita coisa, Keyla. Se é que existe essa intuição de gêmeas, vamos ver se vai funcionar, porque eu estou mandando um monte de mensagem para essa louca”, disse Keyt.





A publicação foi feita depois de Key ter revelado para Marvvila a sugestão do jogador do Paris Saint-Germain de ficar com ela e Keyt ao mesmo tempo, em um ménage.

"Sabe qual foi o vacilo dele? Ele conversava com a minha irmã gêmea, antes de ela namorar. Aí ela começou a namorar e ele parou. Aí o que ele fez? Mandou mensagem pra mim, como se nós duas não tivéssemos conversado que ele já tinha chamado ela", entregou a sister.

