Reprodução/Globo - 16.02.2023 Maria foi expulsa do 'BBB 22' após agressão





A expulsão de Maria do "BBB 22" completou um ano nesta quarta-feira (15) e a artista decidiu comentar a data nas redes sociais. A ex-sister ironizou o "aniversário" do episódio, assoprando as velas de um bolo em um vídeo, e ainda desabafou sobre as dificuldades que lidou após deixar o reality.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

A cantora explicou que "levava muito hate" pela expulsão, que ocorreu após agredir Natália Deodato em um jogo da discórdia. "Na época, me pronunciei sobre o assunto, como me senti, como foi a volta para casa, mas foi muito tirado de contexto o que eu disse. Comecei a me distanciar um pouco para entender aquela onda de exposição, pessoas me atacando gratuitamente todos os dias", analisou nos stories do Instagram.





"Foi um processo árduo, que exigiu muita coragem, entender que aquilo faz parte, que foi um erro que cometi e não me definia. Nesse período todo me recolhendo, comecei a entender o que aconteceu com minha cabeça naquela época. Tinha que viver, continuar colhendo os frutos, tinha que continuar trabalhando, e não me recolher e só pensar nas minhas pautas pessoais", pontuou.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Maria contou que passou por um "processo de conhecimento" para lidar não se

"confundir com a pessoa criada pela mídia e pelo público". "Foi o período que mais tive que entender quem era eu mesma. Tem horas que as duas se misturam, mas os erros acontecem e sou muito jovem para ficar me condenando por um erro. Precisei entender esse processo de me recolher e a hora de falar sobre isso". ponderou.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.