Reprodução/ Globo Paula no "Mais Você"

Nesta quinta-feira (16), Ana Maria mostro, no "Mais Você", os bastidores da entrevista de Paula no programa após a eliminação dela do "BBB 23". A ex-sister ficou emocionada por falar com a apresentadora e estar na TV Globo.

Leia também Lexa chora ao contar que MC Guimê foi marginalizado por ter tatuagens

"Meu Deus eu estou na Globo. Falei com a Ana Maria Braga. A mulher me aconselhou. Que loucura", disse a biomédica, em prantos.



Ivo Madoglio, repórter do programa matinal, amparou Paula e perguntou o motivo do choro. "Eu estou muito emocionada porque de onde venho as pessoas não têm oportunidades. Sabe onde é que eu estou? Na Globo. Que Loucura", relatou ela.



+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

O jornalista, então, perguntou que oportunidade que ela gostaria de ter e a ex-BBB respondeu: "Quero trabalhar na Globo". Aos risos e lágrimas, Paula contou que não quer voltar para cidade natal dela, Jacundá, no Pará. A ex-sister explica que continua amanda a cidade, mas pretende ficar no Rio de Janeiro para trabalhar,

"Quero ficar aqui para transformar a vida da minha família. A gente já passou por muita coisa na vida. Então, é muito louco", refletiu a biomédica.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente