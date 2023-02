Reprodução/Globo - 14.02.2023 Paola Carosella conversou com Ana Maria Braga no 'Mais Você'





Dutante o "Mais Você" desta terça-feira (14), Paola Carosella relatou as inseguranças com a ida à Globo e ainda cozinhou com Ana Maria Braga. Por conta do longo bate-papo com a chef de cozinha, a apresentadora não conseguiu comentar o "BBB 23", como de costume, e gerou um "climão" ao tentar incluir a convidada no assunto.

"Hoje não deu para fazer o 'Giro BBB', mas ontem teve um jogo da discórdia. Você está acompanhando o 'BBB'?", questionou Ana Maria, ao passo que Paola negou e protagonizou o climão. "Porque estou gravando", justificou a chef em um sussurro, fazendo a apresentadora cair na risada.





Ana Maria logo mudou de assunto e relembrou que o programa desta quarta-feira (15) vai receber o eliminado da semana. Amanda Meirelles, Bruno Nogueira, Paula Freitas e MC Guimê estão no paredão em questão e um deles participará do café da manhã com a apresentadora.

Entre as "gravações" de Carosella na Globo, está "Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua", atração dominical em que é jurada. A chef também está filmando o programa próprio da GNT, intitulado "Alma de Cozinheira", previsto para estrear ainda no primeiro semestre deste ano.

