Paola Carosella comentou ida à Globo em conversa com Ana Maria Braga no 'Mais Você'





Paola Carosella participou do "Mais Você" desta terça-feira (14) e contou como está se sentindo após estrear na Globo com o programa "Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua", em que atua como jurada. A chef de cozinha expressou o desejo de voltar à terapia depois da mudança profissional.

Paola avaliou como está "muito nervosa" com as diferentes tarefas, dos restaurantes que precisa administrar, ao trabalho jurada até o programa de culinária que ganhou na GNT e está começando a gravar, intitulado "Alma de Cozinheira". "Reparei que estou em um momento muito insegura. Ontem, comecei a pensar: 'Vamos pensar tudo que você já fez?'. Falei: 'Se já fiz tudo isso, preciso ter coragem para fazer isso agora?'", analisou.





"Está vendo como tiro crédito de mim? Preciso voltar para terapia, que bom que vou amanhã", complementou a ex-jurada do "MasterChef". Ainda durante a atração matinal, Ana Maria reconheceu que Carosella enfrentou "desafios enormes ao longo da vida" e admitiu ser "apaixonada pela história" da chef.

Confira abaixo trechos da participação de Paola Carosella no "Mais Você":

