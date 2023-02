Reprodução/ Globo Tina no "Mais Você"

Nesta quarta-feira (8), Tina, que foi eliminada do "BBB 23" , esteve no "Mais Você" para o Café com Eliminado. Na conversa com Ana Maria, a sister ficou chocada ao descobrir que era alvo de Fred Nicácio.

Ao ver a conversa de Fred Nicácio com os integrantes do Quarto Fundo do Mar, em que o médica montava uma estratégia para colocar Tina e Amanda no paredao, a ex-sister se mostrou surpresa. "Passada", disse a angolana, que até parou para tomar um copo d'água.

Em seguida, Tina debochou de uma conversa que teve com o médico momentos antes de deixar o reality. "Ele falou que me amava! Que coisa feia".

Em outro momento, ela disse que Fred Nicácio era o vilão da edição e chamou o brother de mentiroso. A angolana, então, relembrou de quando o brother disse que queria jogar com ela, mas, depois afirmou, no ao vivo, que ela sairia.

Tina, voltou a debochar, de quando Nicácio chorou com a saída dela, dizendo que a amava e afirmou que "não entendeu" nada da situação. Tal declaração feita por Fred Nicácio à ex-BBB foi questionada por internautas, justamente, pela contradição do brother, já que ele quis colocar a angolana no paredão.

