Reprodução/Globo - 16.12.2022 Ana Maria Braga e Louro Mané no 'Mais Você'





Louro Mané foi afastado do "Mais Você" após a confirmação do diagnóstico de covid-19. A informação foi anunciada por Ana Maria Braga na manhã desta quarta-feira (8), ao iniciar o programa matinal na Globo.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

A apresentadora afirmou que o colega da atração, interpretado por Fabio Caniatto, está bem por concluir o ciclo vacinal contra o vírus e deve retornar em breve ao trabalho após o período de isolamento. O próprio personagem deixou um recado para o público ao relatar a recuperação.





"Estou com sintomas leves, porque tomei todas as vacinas. Vou aproveitar esse tempinho para voltar afiado para o programa. Estou com saudade de todo mundo", disse. Louro Mané ainda pediu para Ana Maria enviar os pratos preparados, já que precisa se alimentar bem enquanto está "dodói".

Lourinho testou positivo pra Covid, mas tá bem e logo logo tá de volta! #MaisVocê pic.twitter.com/D4yak71JI8 — TV Globo 📺 (@tvglobo) February 8, 2023

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Ana Maria Braga ainda aproveitou o diagnóstico para alertar os espectadores: "A gente não pode esquecer, falando em covid, porque ela está aí. Esquecemos dos números, porque eles não são ditos todos os dias, mas são 9217 novos casos e 94 novas mortes nessas 24 horas, dados atualizados ontem pelo Ministério da Saúde [...] É uma coisa preocupante, então mantenha os cuidados e tomem vacina, pelo amor de Deus".

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.