Key Alves e Gustavo Benedeti voltaram a protagonizar cenas quentes no "BBB 23" e não escaparam do "CAT BBB" desta terça-feira (7). Dani Calabresa ironizou o fato do casal ter rezado após as constantes movimentações debaixo do edredom.

"Vocês viram como esse elenco é fervoroso? Eles têm oração até para o momento pós-coito", afirmou Dani, enquanto fazia o sinal com as mãos de que também estaria rezando. A apresentadora ainda aproveitou a brincadeira para pedir o envolvimento de outros participantes na casa.





"Que a sua vontade seja a minha, e que a minha vontade que o Cara de Sapato pegue a Amanda seja também a vontade dele", complementou. Confira:

Key e Gustavo se envolveram logo na primeira festa do reality show e o clima esquentou ainda mais quando o fazendeiro ganhou a liderança. No quarto do líder, os dois já trocaram carícias embaixo do edredom, como nesta terça-feira (7), quando os gemidos do casal surpreenderam o público .

