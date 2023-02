Reprodução/Globo - 07.02.2023 Key Alves e Gustavo movimentam edredom no 'BBB 23'

O clima esquentou entre Key Alves e Gustavo Benedeti na tarde desta terça-feira (7), no quarto do líder do "BBB 23". O casal movimentou o edredom e os gemidos e troca de carícias chamaram a atenção da web.



Durante a movimentação intensa no edredom, Key Alves aparece sussurrando para Gustavo em registro transmitido ao vivo pelo Globoplay. Nas redes sociais, os internautas especularam o que Key teria dito para Gustavo durante a troca de carinho mais quente.

"É impressão minha ou a Key disse 'sou sua p*tinh*a' para o Gustavo?", perguntou um internauta. "Key para Gustavo: “Sou sua putinh*. Se você quiser, sou sua put*”, garantiu outro perfil.



Key: “Sou sua putinh4. Se você quiser sou sua put4” #BBB23

A troca de carícias entre Gustavo e Key foi interrompida duas vezes por avisos sonoros de punição enviados pela produção. "Uma coisa que eu não sou é sonso. Assim que é bom, né? Surpreende", disse Gustavo após vestir o short e a camisa. "Meu sonsinho", se divertiu Key.



O momento mais quente do casal agitou os internautas. "Gente, que posição é essa?", questionou um seguidor, aparentemente chocado. " Que nojeira é essa da Key e do Gustavo em plena 15h eu tô traumatizada", reclamou outra.